Пожарные вытащили пенсионерку из горящей пристройки в Крыму

Накануне в Евпатории загорелась пристройка к частному жилому дому. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Отмечается, что внутри пристройки загорелась мебель и личные вещи, затем вспыхнула кровля постройки. Огонь охватил площадь в 40 «квадратов». На месте пожарные обнаружили в одном из помещений пенсионерку и передали ее медикам.

Всего к тушению привлекли 10 человек и три единицы спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.