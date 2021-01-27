Пожарные вынесли взрывоопасные баллоны из горящего ангара в Челябинске

Огонь распространился на 70 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Никто не пострадал, причина возникновения огня также неизвестна.

«Из зоны горения пожарные с риском для жизни вынесли два пропановых и один кислородный баллон», — рассказали в пресс-службе.