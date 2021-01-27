27 января 2021, 18:39
Пожарные вынесли взрывоопасные баллоны из горящего ангара в Челябинске
В Челябинске загорелся ангар, в котором находились взрывоопасные баллоны. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Огонь распространился на 70 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Никто не пострадал, причина возникновения огня также неизвестна.
«Из зоны горения пожарные с риском для жизни вынесли два пропановых и один кислородный баллон», — рассказали в пресс-службе.