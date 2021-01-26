Пожарные всю ночь тушили камыш под Анапой

Пожар возник на заросшем берегу реки Анапка. Спасатели получили сообщение о возгорании накануне вечером. Площадь активного горения составляла 2000 квадратных метров. На место происшествия для ликвидации огня были направлены 33 единицы техники и 94 человека. Утром во вторник пожар потушили.

Возгорание не представляло угрозы населенным пунктам. Представители МЧС ранее сообщили, что для тушения была задействована техника высокой проходимости для организации работы в труднодоступной местности.

В паблике администрации Анапы сообщали, что при необходимости будут готовы привлечь авиацию. Мэр города Василий Швец объяснил, что справиться с огнем при тушении с земли было непросто из-за ветра. Помощь могли оказать вертолеты, но к утру пожар все-таки был потушен.