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    26 января 2021, 10:04

    Пожарные всю ночь тушили камыш под Анапой

    Александр Блинов

    Пожарные ликвидировали возгорание камышей под Анапой. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

    Пожар возник на заросшем берегу реки Анапка. Спасатели получили сообщение о возгорании накануне вечером. Площадь активного горения составляла 2000 квадратных метров. На место происшествия для ликвидации огня были направлены 33 единицы техники и 94 человека. Утром во вторник пожар потушили.

    Возгорание не представляло угрозы населенным пунктам. Представители МЧС ранее сообщили, что для тушения была задействована техника высокой проходимости для организации работы в труднодоступной местности.

    В паблике администрации Анапы сообщали, что при необходимости будут готовы привлечь авиацию. Мэр города Василий Швец объяснил, что справиться с огнем при тушении с земли было непросто из-за ветра. Помощь могли оказать вертолеты, но к утру пожар все-таки был потушен.