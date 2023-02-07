07 февраля 2023, 18:22
Пожарные в Темрюке 5 часов не могли потушить здание из-за ветра
Возгорание здания СТО произошло в городе Темрюке Краснодарского края. Из-за усилившегося ветра спасатели не могли справиться с огнем в течение пяти часов, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Площадь пожара составляла 200 квадратных метров, однако из-за сильного ветра пламя распространилось на 650 квадратных метров.
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Спасателям удалось ликвидировать возгорание спустя пять часов, в результате пожара никто не пострадал.
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