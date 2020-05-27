Пожарные в Москве спасли котят из горящего здания

По данным ведомства, «пробираясь в свете фонарей, сотрудники МЧС увидели лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу от страха».

«Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало», — уточняется в сообщении.