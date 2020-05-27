27 мая 2020, 15:25
Пожарные в Москве спасли котят из горящего здания
Пожар случился в здании на западе Москвы. Пожарные нашли в горящем помещении котят и спасли их. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
По данным ведомства, «пробираясь в свете фонарей, сотрудники МЧС увидели лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу от страха».
«Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало», — уточняется в сообщении.