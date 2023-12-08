Происшествия 08 декабря 2023, 14:52 Пожарные в Москве спасли из огня 13 человек Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего здания на севере Москвы

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Спасатели эвакуировали из горящего здания 13 человек во время пожара на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже жилого комплекса. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров.

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К ликвидации пожара и последующей эвакуации привлекли значительные силы: 64 спасателя и 17 единиц специальной техники МЧС.

При пожаре пострадали три ребенка. Их немедленно передали медикам для оказания необходимой помощи.

Еще один сильный пожар произошел в одном из цехов Электрозавода. Огонь мог распространиться на другие строения по кровле. Возгорание охватило площадь в 50 квадратных метров.