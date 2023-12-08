08 декабря 2023, 14:52
Пожарные в Москве спасли из огня 13 человек
Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего здания на севере Москвы
Спасатели эвакуировали из горящего здания 13 человек во время пожара на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.
Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже жилого комплекса. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров.
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К ликвидации пожара и последующей эвакуации привлекли значительные силы: 64 спасателя и 17 единиц специальной техники МЧС.
При пожаре пострадали три ребенка. Их немедленно передали медикам для оказания необходимой помощи.
Еще один сильный пожар произошел в одном из цехов Электрозавода. Огонь мог распространиться на другие строения по кровле. Возгорание охватило площадь в 50 квадратных метров.
Пожары
МЧС РФ
Москва 2023
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