Происшествия 26 ноября 2023, 14:36 Пожарные в Иркутске спасли загоревшийся дом начала XVIII века МЧС: пожарные ликвидировали горение деревянного дома в центре Иркутска

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Двухэтажный деревянный дом загорелся в центре Иркутска в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области.

ЧП произошло на улице Тимирязева, спасатели получили сообщение о возгорании в 16:54 по местному времени.

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После прибытия на место огнеборцы обнаружили горение кровли, людей внутри дома не было. Работу спасателей существенно осложнило большое количество электропроводов рядом со зданием.

В 18:27 по местному времени пожарные локализовали распространение огня на площади 180 квадратных метров, а в 18:39 полностью ликвидировали открытое горение.

Пострадавших в результате происшествия нет, на место ЧП привлекли шесть пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.

Телеканал «Звезда» уточнил, что горел дом начала XVIII века постройки. Он является объектом культурного наследия муниципального значения.