Происшествия 06 января 2024, 19:54 Пожарные в Дагестане вытащили из горящего дома шестерых детей МЧС: шесть детей спасли при пожаре в доме в Дагестане

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Пожар в частном доме произошел в поселке Юбилейный в Дагестане. Из огня спасли шесть детей, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Еще четверых взрослых и двоих детей эвакуировали. Никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

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По предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном доме. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении участвовали 27 специалистов и семь единиц техники.

Две девочки 2008 и 2009 года рождения погибли при пожаре в Богородском городском округе, в момент ЧП с ними находился дедушка одной из них. Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался, и решил отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси, что спровоцировало возгорание.