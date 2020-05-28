Пожарные в Бурятии вручную тушат сложный лесной пожар
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства. В сообщении указано, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, в заболоченной местности.
«К кромке пожара сотрудники лесной охраны подъезжают на вездеходах и тракторах, обходят и тушат возгорание вручную», — сказано в сообщении.
Огонь прошел 260 гектаров, сообщили в ведомстве. Сейчас пожар локализован, пожарные проводят работы по его дотушиванию.
За сутки пожарные в республике тушили шесть таежных пожаров сразу в нескольких районах на общей площади 460 гектаров. На территории Еравнинского и Муйского районов три термоточки находятся под наблюдением космического мониторинга. Они расположены в труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.