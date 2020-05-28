Пожарные в Бурятии вручную тушат сложный лесной пожар

Пожарные в Еравнинском районе Бурятии дотушивают вручную сложный лесной пожар, который разгорелся в болотистой местности.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства. В сообщении указано, что пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, в заболоченной местности.

«К кромке пожара сотрудники лесной охраны подъезжают на вездеходах и тракторах, обходят и тушат возгорание вручную», — сказано в сообщении.

Огонь прошел 260 гектаров, сообщили в ведомстве. Сейчас пожар локализован, пожарные проводят работы по его дотушиванию.

За сутки пожарные в республике тушили шесть таежных пожаров сразу в нескольких районах на общей площади 460 гектаров. На территории Еравнинского и Муйского районов три термоточки находятся под наблюдением космического мониторинга. Они расположены в труднодоступной местности. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.