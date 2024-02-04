Происшествия 04 февраля 2024, 17:18 Пожарные Усть-Илимска спасли из горящего дома двух пострадавших МЧС сообщило о спасении двух пострадавших из горящего дома в Усть-Илимске

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Пожар охватил жилой двухэтажный дом в Усть-Илимске Иркутской области. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что пламя распространилось на площади в 250 квадратных метров. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали из горящего дома пострадавших мужчину и женщину. Спасатели вынесли их на улицу и передали врачам. Еще 30 жильцов покинули горящий дом самостоятельно.

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Работа по локализации огня продолжается. В тушении пожара приняли участие 33 специалиста и 12 единиц техники.

Администрация города решает вопрос о предоставлении оставшимся без крыши над головой людям временного жилья.

В минувшую пятницу, 2 февраля, пермские спасатели прибыли в мужскую исправительную колонию № 9 в Соликамске для тушения пожара в производственном здании. Из постройки самостоятельно эвакуировался один человек. Пламя охватило площадь в 1200 квадратных метров.