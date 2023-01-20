Происшествия 20 января 2023, 15:52 Пожарные три часа тушили одноэтажное здание в Петербурге

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Рано утром в пятницу, 20 января, в Курортном районе Петербурга произошел пожар. Пламя охватило одноэтажное здание на Приморском шоссе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Огонь распространился на два помещения на общей площади в 30 квадратных метров. Также горели 70 квадратных метров кровли.

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За три часа спасателям удалось справиться с пожаром. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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