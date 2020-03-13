Пожарные справились с открытым огнем в Moscow Country Club

В подмосковном гольф-клубе Moscow Country Club удалось ликвидировать открытое горение. Пламя бушевало в ресторане и гостинице на площади около тысячи «квадратов».

Локализовали пожар почти через три часа после начала возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 04:27 — ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

На борьбу с огнем направили 23 единицы техники и 76 человек, в том числе 12 машин от МЧС и 43 сотрудника.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен еще пылающий комплекс. Предварительно установлено, что людей в ресторане и гостинице на момент начала пожара не было.

Информация о пожаре спасателям поступила в ночь на 13 марта. Загорелись постройки в Красногорском районе. Когда на место прибыли пожарные, одно здание горело полностью, у второго огнем была объята крыша.