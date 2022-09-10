Пожарные спасли животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ в Уфе | 360°

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Пожарные спасли животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ в Уфе

МЧС России: пожарные спасли 56 животных контактного зоопарка из горящего ТЦ в Уфе

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Пожарно-спасательные подразделения спасли из горящего здания торгового цента «Меркурий» в Уфе 56 животных контактного зоопарка. Ни один из них не пострадал, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Среди спасенных зверей — еноты, обезьяны, лисы, совы и многие другие. Все они жили в контактном зоопарке, который работал на территории торгового центра.

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Сообщение о пожаре в торговом центре в Уфе поступило в пятницу вечером в 19:36, на место прибыли пожарные расчеты: 18 единиц техники, 54 человека. Огонь охватил последний этаж и крышу здания.

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Пожар распространился на площади1,5 тысячи квадратных метров, для ликвидации пожара привлекли пожарные автоподъемники.

Позже в МЧС сообщили, что в тушении возгорания задействованы 78 человек и 28 единиц техники. Данных о пострадавших пока не поступало, причины пожара выясняются.

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МЧС РФ

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