Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Чите

В Чите в одном из многоквартирных жилых домов на улице Матвеева произошел пожар, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел накануне в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные пробрались в горящую квартиру через окно, поскольку дверь была заперта. Они обнаружили внутри пожилую женщину, лежавшую без сознания. Ее эвакуировали и передали медикам. Обстоятельства случившегося выясняются.