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    26 мая 2021, 15:27

    Пожарные спасли женщину из горящей квартиры в Чите

    Артур Блянихов

    В Чите в одном из многоквартирных жилых домов на улице Матвеева произошел пожар, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление МЧС.

    Пожар произошел накануне в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место происшествия пожарные пробрались в горящую квартиру через окно, поскольку дверь была заперта. Они обнаружили внутри пожилую женщину, лежавшую без сознания. Ее эвакуировали и передали медикам. Обстоятельства случившегося выясняются.