Пожарные спасли восемь человек и собаку в Севастополе

Спасатели эвакуировали восемь человек и собаку во время пожара в Севастополе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управлении МЧС.

Пожар произошел в подвале жилого дома из-за возгорания мусора. Жителей пришлось эвакуировать, так как в подъезде было сильное задымление.

«Пожилому мужчине помогли спуститься по лестничному маршу, используя устройство защиты органов дыхания и зрения. По трехколенной лестнице из окон второго этажа эвакуировали еще семерых граждан, а также одну собаку», — рассказали в ведомстве.

Пожар удалось полностью потушить. Возгорание распространилось на восемь квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал.