08 сентября 2021, 16:01
Пожарные спасли восемь человек и собаку в Севастополе
Спасатели эвакуировали восемь человек и собаку во время пожара в Севастополе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального управлении МЧС.
Пожар произошел в подвале жилого дома из-за возгорания мусора. Жителей пришлось эвакуировать, так как в подъезде было сильное задымление.
«Пожилому мужчине помогли спуститься по лестничному маршу, используя устройство защиты органов дыхания и зрения. По трехколенной лестнице из окон второго этажа эвакуировали еще семерых граждан, а также одну собаку», — рассказали в ведомстве.
Пожар удалось полностью потушить. Возгорание распространилось на восемь квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал.