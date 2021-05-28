28 мая 2021, 14:44
Пожарные спасли семерых человек в Пензенской области
В Пензенской области спасатели эвакуировали семерых человек из пожара. Об этом сообщил газета «Заречье сегодня».
По данным ИА «Пенза-пресс», загорелась квартира в жилом доме. Один из мужчин, который находился в квартире, вышел на балкон и стал звать на помощь. Пожарные вывели его из квартиры. Еще один мужчина в квартире потерял сознание, его также спасли.
Всего с горящего этажа вывели семь человек. Один из них — грудной ребенок.