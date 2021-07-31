Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Москве

В Москве на Борисовских прудах загорелась квартира на 11 этаже. Из помещения спасатели вытащили ребенка. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар возник на улице Борисовские пруды, дом 18, корпус 1. Источник уточнил, что горение было открытым. В результате сотрудникам МЧС удалось из балкона спасти ребенка.

«Происходило возгорание в одной из комнат квартиры на 11 этаже. Горели личные вещи, мебель. Площадь — шесть квадратных метров. В 10:30 пожар локализовали. Из балкона горящей квартиры был спасен ребенок», — сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Что стало причиной пожара, пока неизвестна. О пострадавших и погибших информация не поступала. По предварительный данным, эвакуация жителей не потребовалась.