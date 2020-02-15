Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры на севере Москвы

На севере Москвы, в районе Аэропорт, пожарные спасли ребенка из горящей квартиры. Как стало известно «360», жильцы оставили на плите разогреваться пищу и ушли. В квартире также находился полуторогодовалый ребенок.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали спасателей. Пожарные вынесли младенца. ЧП произошло по адресу: улица 8 Марта, 7/5. В настоящий момент ведется поиск родителей. Ранее на юго-западе Москвы в Хамовниках загорелась жилая многоэтажка. Люди высовывались из окна и просили о помощи.