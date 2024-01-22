Эксклюзив 22 января 2024, 07:20 Пожарные спасли пять человек при пожаре в Измайлове Источник «360»: на 3-й Прядильной улице в Измайлове произошел пожар РИА «Новости»

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В пятиэтажке на востоке Москвы в Измайлове произошел пожар. Загорелись вещи в одной из квартир. Из дома спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил источник «360».

Пожарных вызвали к дому по 3-й Прядильной улице, 7 незадолго до полуночи. В пятиэтажном кирпичном доме произошло возгорание. Очаг находился в трехкомнатной квартире на первом этаже. Горели личные вещи и мебель, огонь охватил 20 квадратных метров.

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Со второго и третьего этажей спасли пять человек. Среди них ребенок возрастом от девяти до 12 лет. В 00:13 объявили локализацию пожара.

Возгорание полностью ликвидировали в 00:15, сообщило ГУ МЧС России по Москве. В ведомстве подтвердили спасение пяти человек.

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