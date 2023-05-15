Происшествия 15 мая 2023, 18:29 Пожарные спасли пять человек из горящего многоквартирного дома в Краснодарском крае

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Возгорание произошло 15 мая в многоквартирном жилом доме в поселке Южном Краснодарского края. Из горящего здания пожарные спасли пять человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило первый этаж дома. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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Отмечается, что в ликвидации пожара участвовали 23 сотрудника МЧС, всего из горящего дома спасатели эвакуировали 20 человек.