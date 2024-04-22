Происшествия 22 апреля 2024, 11:05 Пожарные спасли от огня жилой дом в Пермском крае

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В Пермском крае спасатели не допустили переход огня на жилой дом. От пламени уберегли вещи стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минтербеза.

Согласно данным ведомства, в Майкоре Юсьвинского округа вспыхнули трава и строение из досок. Существовала угроза распространения пожара на стоящий рядом жилой дом.

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Специалисты оперативно ликвидировали возгорание площадью около 12 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.