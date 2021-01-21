Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры во Владимире

Очевидцы заметили огонь на третьем этаже дома на улице Энергетиков 20 января, в 22:30, и вызвали пожарных.

Спасатели МЧС зашли в квартиру, из которой шел дым. Они вывели на улицу мужчину, который к их приходу уже надышался дымом. Из подъезда также эвакуировали 12 человек.

Вскоре пожарные потушили очаг возгорания.

Ранее пожар площадью 200 квадратных метров возник в одноэтажном здании на Калужском шоссе. По тому адресу расположен строительный рынок «Славянский мир».