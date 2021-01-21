21 января 2021, 16:54
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры во Владимире
Пожарные спасли мужчину в одной из квартир многоэтажки в микрорайоне Энергетик. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.
Очевидцы заметили огонь на третьем этаже дома на улице Энергетиков 20 января, в 22:30, и вызвали пожарных.
Спасатели МЧС зашли в квартиру, из которой шел дым. Они вывели на улицу мужчину, который к их приходу уже надышался дымом. Из подъезда также эвакуировали 12 человек.
Вскоре пожарные потушили очаг возгорания.
Ранее пожар площадью 200 квадратных метров возник в одноэтажном здании на Калужском шоссе. По тому адресу расположен строительный рынок «Славянский мир».