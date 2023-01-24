Происшествия 24 января 2023, 18:40 Пожарные спасли многодетную семью из горящей квартиры в Красноармейске

Читать 360tv в

Возгорание одной из квартир произошло в пятиэтажном доме в городе Красноармейске Саратовской области. Спасателям удалось вызволить из огня женщину с четырьмя маленькими детьми, сообщил сайт kp.ru.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Хозяйка квартиры, в которой произошло задымление, схватила детей и выбежала на балкон.

Реклама

Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили многодетную семью из горящего помещения.

Реклама