24 января 2023, 18:40
Пожарные спасли многодетную семью из горящей квартиры в Красноармейске
Возгорание одной из квартир произошло в пятиэтажном доме в городе Красноармейске Саратовской области. Спасателям удалось вызволить из огня женщину с четырьмя маленькими детьми, сообщил сайт kp.ru.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Хозяйка квартиры, в которой произошло задымление, схватила детей и выбежала на балкон.
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Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили многодетную семью из горящего помещения.
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