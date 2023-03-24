24 марта 2023, 15:09
Пожарные спасли мать с двумя детьми из горящего дома в Анапе
Пожар произошел на улице Заводская в Анапе. Там загорелась многоэтажка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Возгорание зафиксировали вечером 23 марта. Пламя охватило квартиру, в которой проживала мать с двумя детьми. На помощь им пришел сосед-пожарный. Он пробрался в квартиру и вывел оттуда семилетнего мальчика. Его брат также смог выбраться. Женщину эвакуировали из дома с помощью автолестницы.
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Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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