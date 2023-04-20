Эксклюзив 20 апреля 2023, 06:51 Пожарные спасли из дома на востоке Москвы шесть человек Пожар произошел в квартире на Вешняковской улице в Москве Пресс-служба МЧС

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Спасателей вызвали в девятиэтажку на востоке Москвы, где загорелась квартира. Из дома вывели шесть жильцов. Об этом сообщил источник «360».

Пожар произошел в доме на Вешняковской улице. Приехавшие на место спасатели не заметили внешних признаков возгорания и вошли в трехкомнатную квартиру на третьем этаже — огонь загорелся в одной из комнат. Его потушили на площади пяти квадратных метров.

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Из пострадавшей квартиры вывели одного человека и передали врачам. Ему не потребовалась медицинская помощь, жильца не стали госпитализировать. Из дома вывели еще пять человек.

Сильный пожар случился 19 апреля на складе в Нижегородской области. Огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекли десятки специалистов, привели в состояние готовности пожарный поезд и вертолет.