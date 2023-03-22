Происшествия 22 марта 2023, 18:25 Пожарные спасли двоих детей из огня в Магнитогорске

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Пятиэтажный жилой дом на улице Строителей загорелся в Магнитогорске. В квартире спасатели обнаружили двоих детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на МЧС Росси по Челябинской области.

Родители оставили детей без присмотра в квартире. Мальчики четырех и девяти лет решили поиграть с огнем, чем в результате спровоцировали пожар. От пламени они спрятались в ванной комнате.

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Сотрудникам МЧС пришлось выламывать дверь. После эвакуации детей передали медикам, а затем — родственникам. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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