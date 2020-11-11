11 ноября 2020, 17:42
Пожарные спасли девять щенков из огня в Чебаркуле
Пожарные спасли девять щенков из горящего деревянного дома в селе Филимоново Чебаркульского района Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что жильцы дома успели покинуть горящее здание еще до приезда спасателей. Когда пожарные принялись тушить возгорание, выяснилось, что в подвале дома остались девять щенков.
«Пожарные вытащили малышей и унесли на безопасное расстояние. Пламя огнеборцы ликвидировали», — рассказали в ведомстве.