Пожарные спасли девять щенков из огня в Чебаркуле

Уточняется, что жильцы дома успели покинуть горящее здание еще до приезда спасателей. Когда пожарные принялись тушить возгорание, выяснилось, что в подвале дома остались девять щенков.

«Пожарные вытащили малышей и унесли на безопасное расстояние. Пламя огнеборцы ликвидировали», — рассказали в ведомстве.