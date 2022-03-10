Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры в Новосибирской области

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что в соседней квартире находилась женщина на искусственной вентиляции легких. К ней смогли добраться врачи скорой помощи, которые следили за ее состоянием, пока не потушили огонь. Ехать в больницу ей не пришлось. Никто не пострадал.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.