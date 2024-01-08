Происшествия 08 января 2024, 00:13 Пожарные спасли человека из огня на севере Москвы МЧС: пожар начался в пятиэтажке на севере Москвы

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Пожар начался в пятиэтажном доме на севере Москвы, сообщил Telegram-канал МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома, его причины пока неизвестны. Приехавшие на вызов пожарные помогли выбраться из горящего дома одному человеку, еще 11 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание.

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Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению огня. На ролике МЧС видно, что из одного из окон дома валит густый дым, однако огонь пока не распространился на другие этажи.

В ночь с 6 на 7 января пожар произошел в столичном отеле Holiday Tagansky. Прибывшие на место спасатели спасли двух человек и помогли провести эвакуацию 364 гостей. В результате происшествия никто не пострадал, площадь возгорания составила два квадратных метра.