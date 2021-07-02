Пожарные спасли человека из горящего дома в Тюмени

Пожарным удалось спасти человека из огня во время пожара в Тюмени. Там загорелся дом № 33 на улице 50 лет Октября. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В доме загорелась двухкомнатная квартира, находящаяся на третьем этаже. Огонь не успех охватить слишком большое пространство, однако дым заполнил жилые помещения и подъезд. Пожарным удалось вытащить мужчину из дома. Дым и огонь не успели навредить ему.

Огонь испортил домашние вещи жильцов. Он охватил пространство в один квадратный метр. На месте случившегося работало одно звено газодымозащитной службы.