Пожарные спасли больше 170 животных из огня в Грозном. Видео

Пожар охватил приют для бездомных животных в Грозном. В здании находилось свыше 170 животных. Их удалось спасти.

Приют «Надежда на жизнь» загорелся утром 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Два пожарных расчета спецчасти № 23 прибыли к месту происшествия спустя несколько минут после поступления сигнала.

Пламя охватило кровлю основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров. Его полностью потушили в течение 30 минут.

«В приюте находились более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных, — уточнил начальник спецчасти № 23 Муса Хукиев.

Причину пожара предстоит выяснить специалистам. На месте случившегося работает дознаватель регионального МЧС.