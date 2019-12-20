    20 декабря 2019, 13:52

    Пожарные спасли больше 170 животных из огня в Грозном. Видео

    Александра Ломейко

    Пожар охватил приют для бездомных животных в Грозном. В здании находилось свыше 170 животных. Их удалось спасти.
    Пожарные спасли больше 170 животных из огня в Грозном. Видео

    Приют «Надежда на жизнь» загорелся утром 20 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

    Два пожарных расчета спецчасти № 23 прибыли к месту происшествия спустя несколько минут после поступления сигнала.

    Пламя охватило кровлю основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров. Его полностью потушили в течение 30 минут.

    «В приюте находились более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных, — уточнил начальник спецчасти № 23 Муса Хукиев.

    Причину пожара предстоит выяснить специалистам. На месте случившегося работает дознаватель регионального МЧС.