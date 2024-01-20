20 января 2024, 14:54
Пожарные спасли более 350 собак и кошек их охваченного огнем приюта на Сахалине
МЧС: пожарные спасли более 350 животных из приюта в Южно-Сахалинске
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в приюте для животных «Пес и Кот» в Южно-Сахалинске. Из здания спасли 304 собаки и 55 кошек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Спасатели попытались спасти всех животных, но одна кошка погибла. Эвакуированных питомцев отвезут в приют в Мицулевке. Местные власти пообещали, что их обеспечат кровом и кормом.
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Пожар произошел утром в субботу, 20 января. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. В работах задействовали 24 сотрудника МЧС.
В декабре загорелся частный дом в Екатеринбурге, где временно содержались животные. Все они находились на передержке в ожидании новых хозяев. Пожарные потушили огонь, но спасти 42 питомца не удалось.
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