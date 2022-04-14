14 апреля 2022, 16:43
Пожарные спасли 6 человек из горящего дома в ЯНАО
Многоквартирный дом загорелся в ЯНАО. Пожарные спасли шесть человек. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Огонь распространился на 20 квадратных метров. В тушении принимали участие семь человек и три единицы спецтехники.
Специалисты спасли из горящего дома шесть человек. Никто не пострадал. В дальнейшем предстоит установить причины возникновения пожара.
Ранее в Якутске загорелось речное судно. Пожар произошел в районе дамбы на острове Малый Хатыстах.