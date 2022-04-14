Пожарные спасли 6 человек из горящего дома в ЯНАО

Многоквартирный дом загорелся в ЯНАО. Пожарные спасли шесть человек. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Огонь распространился на 20 квадратных метров. В тушении принимали участие семь человек и три единицы спецтехники.

Специалисты спасли из горящего дома шесть человек. Никто не пострадал. В дальнейшем предстоит установить причины возникновения пожара.

Ранее в Якутске загорелось речное судно. Пожар произошел в районе дамбы на острове Малый Хатыстах.