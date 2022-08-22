Пожарные спасли 5 человек из квартиры на улице Пестеля в Москве

В Москве произошел пожар. К многоэтажке на улице Пестеля, 11, вызвали спасателей. Из квартиры вывели пятерых человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

«Горит квартира, возможно, есть пострадавшие дети», — сообщил он.

В Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что огонь успешно потушили. Спасатели вывели из горящей квартиры пять человек, дети не пострадали. В конечном итоге стало известно, что загорелась комната. Причину происшествия выяснят специалисты.