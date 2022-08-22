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    22 августа 2022, 11:03

    Пожарные спасли 5 человек из квартиры на улице Пестеля в Москве

    Загорелась комната в многоэтажке на улице Пестеля в Москве

    Дарья Новая, Екатерина Виславская

    В Москве произошел пожар. К многоэтажке на улице Пестеля, 11, вызвали спасателей. Из квартиры вывели пятерых человек, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    «Горит квартира, возможно, есть пострадавшие дети», — сообщил он.

    В Главном управлении МЧС России по Москве сообщили, что огонь успешно потушили. Спасатели вывели из горящей квартиры пять человек, дети не пострадали. В конечном итоге стало известно, что загорелась комната. Причину происшествия выяснят специалисты.