Пожарные спасли 5 человек из квартиры на юго-востоке Москвы

Пожар начался по адресу: улица Гурьянова, дом 8, корпус 1. Площадь возгорания 15 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения вывели с 17-го этажа пятерых жильцов. Одного человека осматривают медики.

Сотрудники МЧС локализовали пожар в 07:40, а в 07:45 ликвидировали. Причина возгорания не называется.

Ранее два ребенка погибли при пожаре в частном доме на Сахалине. Четыре человека пострадали и находятся в реанимации. Из дома самостоятельно выбежали женщина и трое детей.