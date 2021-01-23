23 января 2021, 10:53
Пожарные спасли 5 человек из квартиры на юго-востоке Москвы
Пожарные спасли пять человек при ликвидации возгорания в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Пожар начался по адресу: улица Гурьянова, дом 8, корпус 1. Площадь возгорания 15 квадратных метров.
Пожарно-спасательные подразделения вывели с 17-го этажа пятерых жильцов. Одного человека осматривают медики.
Сотрудники МЧС локализовали пожар в 07:40, а в 07:45 ликвидировали. Причина возгорания не называется.
Ранее два ребенка погибли при пожаре в частном доме на Сахалине. Четыре человека пострадали и находятся в реанимации. Из дома самостоятельно выбежали женщина и трое детей.