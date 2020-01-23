23 января 2020, 13:03
Пожарные спасли 15 человек из горящего дома
Сотрудники пожарной службы спасли 15 человек в Оренбурге. Пострадавшие находились в горящем пятиэтажном доме. Об этом сообщил сайт Ria56.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
По информации РИА ФАН, спасатели приехали к дому, когда огонь занял десять квадратных метров первого этажа. Пожарные эвакуировали людей и параллельно пытались ликвидировать возгорание.
Сотрудники службы спасли 15 человек, из них три ребенка. Менее часа потребовалось, чтобы потушить пламя.
По предварительным данным, пожар случился из-за поджога.