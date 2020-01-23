Пожарные спасли 15 человек из горящего дома

По информации РИА ФАН, спасатели приехали к дому, когда огонь занял десять квадратных метров первого этажа. Пожарные эвакуировали людей и параллельно пытались ликвидировать возгорание.

Сотрудники службы спасли 15 человек, из них три ребенка. Менее часа потребовалось, чтобы потушить пламя.

По предварительным данным, пожар случился из-за поджога.