14 февраля 2024, 14:33
Пожарные семь часов тушили гаражный комплекс в ЯНАО
В Салехарде пожарные на протяжении семи часов тушили сложное возгорание в гаражном комплексе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по ЯНАО.
Спасателям было тяжело справиться с огнем из-за непростых погодных условий. В результате они потушили пожар и сохранили автомобили и имущество местных жителей на десятки миллионов рублей. Пострадавших нет, назначена проверка для выяснения причин возгорания.
Пожары
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