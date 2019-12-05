Пожарные Санкт-Петербурга за полчаса потушили квартиру с двумя пострадавшими
Пожар произошел в квартире многоэтажки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Прибывшие на место спецслужбы спасли из огня двух пострадавших, сообщило ИА «Невские новости».
Пожарные справились с огнем за полчаса. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на предпоследнем этаже. Благодаря оперативным действиям спасателей, пламя удалось сбить, когда площадь пожара составляла 10 квадратных метров. Известно, что пострадали два человека. Причины возгорания выясняют.