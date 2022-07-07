07 июля 2022, 18:28
Пожарные Ростовской области спасли местного жителя из огня
Частный дом загорелся в городе Зверево Ростовской области. Членам экстренных служб удалось спасти из огня мужчину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ростовской области.
Информация о возгорании поступила в полдень. На место происшествия прибыли спасатели. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сотрудники бригады вывели из дома мужчину, а после ликвидировали пожар. На тушение потребовалось около получаса. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.