Пожарные Ростовской области спасли местного жителя из огня

Частный дом загорелся в городе Зверево Ростовской области. Членам экстренных служб удалось спасти из огня мужчину. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании поступила в полдень. На место происшествия прибыли спасатели. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Сотрудники бригады вывели из дома мужчину, а после ликвидировали пожар. На тушение потребовалось около получаса. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.