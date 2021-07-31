Пожарные рассказали о спасении студентов в Нижнем Новгороде

Студентов горящего общежития медуниверситета в Нижнем Новгороде снимали с четвертого этажа с помощью лестниц. Их приставляли к окнам, откуда люди просили о помощи. Дым шел по коридору четвертого этажа.

Об этом РИА «Новости» рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Оленев.

«Дым шел по коридору, из окон много людей просили о помощи. В ходе тушения пожара было эвакуировано 55 человек и 25 человек было спасено, в том числе при помощи коленчатых подъемников и комбинированным способом — применялись совмещенные трехколенные и штурмовые лестницы», — уточнил Оленев.

Он добавил, что огонь перешел на чердачное помещение, но по четвертому этажу ему не дали распространиться сотрудники МЧС. Пламя по перекрытиям перебралось на чердак, где охватило площадь в 1000 квадратных метров. Тушили пожар 75 человек и 35 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать.

Пострадали семь человек, из них двое были госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Ректор вуза Николай Корякин сообщил, что жильцов общежития, которое временно непригодно для проживания, расселяют.