Происшествия 26 января 2023, 16:44 Пожарные раскрыли причины возгорания в жилой многоэтажке Надыма

Читать 360tv в

Квартира в многоэтажке на Ленинградском проспекте в Надыме (ЯНАО) загорелась в ночь на 26 января. «Север-Пресс» написал об обстоятельствах пожара со ссылкой на паблик Надымского гарнизона пожарной охраны.

Информация о возгорании поступила сегодня около трех часов ночи. На место происшествия прибыли спасатели в составе 11 человек, а также три машины спецтехники. Потушить пламя удалось спустя полчаса.

Реклама

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания восемь человек. Еще пятеро смогли покинуть дом самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, причиной пожара послужил загоревшийся матрас. Огонь повредил мебель, имущество и личные вещи хозяев квартиры.