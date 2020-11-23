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    23 ноября 2020, 14:33

    Сообщение о возгорании на станции «Тверская» поступило к пожарным

    Алла Морген, Юлия Булыгина

    Спасатели получили сообщение о возгорании на станции метро «Тверская». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
    Сообщение о возгорании на станции «Тверская» поступило к пожарным

    Источник также сообщил, что из-за происшествия на станции остановлено движение поездов.

    В пресс-службе московского управления МЧС «360» сказали, что пока проверяют информацию о возгорании.

    В департаменте транспорта сообщили, что все устройства метрополитена работают штатно, движение поездов вводится в график.

    «Для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров», — сообщил департамент в Telegram-канале.

    После проверки состава движение возобновили.