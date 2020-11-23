Сообщение о возгорании на станции «Тверская» поступило к пожарным

Спасатели получили сообщение о возгорании на станции метро «Тверская». Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Источник также сообщил, что из-за происшествия на станции остановлено движение поездов.

В пресс-службе московского управления МЧС «360» сказали, что пока проверяют информацию о возгорании.

В департаменте транспорта сообщили, что все устройства метрополитена работают штатно, движение поездов вводится в график.

«Для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров», — сообщил департамент в Telegram-канале.

После проверки состава движение возобновили.