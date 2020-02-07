Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Екатеринбурге

Возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном производственном здании. Площадь пожара предварительно оценили в 300 квадратных метров.

На месте работают 20 единиц пожарно-спасательной техники.

Оперативные действия пожарных помогли избежать взрывов на месте пожара: кислородные и газовые баллоны удалось вынести из горящего помещения.

Отмечается, что такой пожар опасен для людей из-за продуктов горения пластмассы. Выделяемый при этом газ — оксид азота — чрезвычайно токсичен. Также в воздухе оказываются акролеин, циан водорода, хлористый водород, окислы азота и другие углеводороды. Сообщается, что получаса вдыхания такой смеси достаточно для летального исхода.