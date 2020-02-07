    07 февраля 2020, 14:48

    Пожарные предотвратили взрыв на горящем складе в Екатеринбурге

    Ирина Нагайникова

    В Екатеринбурге горит склад с пластмассой. Пожарным удалось вынести из огня газовые и кислородные баллоны, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области.

    Возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном производственном здании. Площадь пожара предварительно оценили в 300 квадратных метров.

    На месте работают 20 единиц пожарно-спасательной техники.

    Оперативные действия пожарных помогли избежать взрывов на месте пожара: кислородные и газовые баллоны удалось вынести из горящего помещения.

    Отмечается, что такой пожар опасен для людей из-за продуктов горения пластмассы. Выделяемый при этом газ — оксид азота — чрезвычайно токсичен. Также в воздухе оказываются акролеин, циан водорода, хлористый водород, окислы азота и другие углеводороды. Сообщается, что получаса вдыхания такой смеси достаточно для летального исхода.