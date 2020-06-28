Пожарные потушили вспыхнувший ангар в Подольске

Пожар в одном из ангаров Подольского района Подмосковья удалось ликвидировать. Пожарные боролись с возгоранием площадью примерно в три тысячи квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 21.22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС. Загорелось здание по адресу Московская область, городской округ Подольск, Домодедовское шоссе, дом 14.

Для тушения огня были привлечены 76 пожарных и 22 единицы техники. В 23:55 пожар ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Также накануне официальный сайт Авиалесоохраны сообщил, площадь пожаров в лесах России за неделю выросла в пять раз — с 250 тысяч до 1,15 миллиона гектаров. Леса горят в Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, Хабаровском крае и в Бурятии.