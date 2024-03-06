Происшествия 06 марта 2024, 20:10 Пожарные потушили возгорание на складе ГСМ в Курской области после атаки БПЛА Губернатор Старовойт: в Курской области ликвидировали пожар на складе ГСМ Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

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В Курской области полностью потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), который находится на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени Варичева. Там произошло крупное возгорание после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Благодарю все оперативные службы за самоотверженную работу при ликвидации последствий удара украинских террористов, а сотрудников Михайловского ГОКа за мужество и стойкость!» — написал он.

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Старовойт уточнил, что для тушения огня пришлось задействовать пожарные поезда РЖД.

ВСУ атаковали беспилотником Михайловский горно-обогатительный комбинат в среду утром. Дрон попал в резервуар с горючим, в результате начался пожар. Несмотря на ЧП, предприятие не остановило работу.