Пожарные потушили склад на востоке Москвы. Кровля частично рухнула
На улице Амурская в Москве удалось ликвидировать пожар, возникший в складском помещении на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные спасли четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.
«В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», — сказано в сообщении.
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Сообщение о возгорании поступило в 17:58. Загорелся склад по адресу улица Амурская, дом 3, строение 11. Ранее сообщалось, что по этому адресу расположен шиномонтажный центр.
Как сообщило РИА «Новости», в здании на площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.
К 19:35 пламя удалось локализовать, к 20:35 полностью ликвидировать. Тушением занимались сотрудники экстренных служб при поддержке примерно 40 единиц техники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.