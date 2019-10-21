Пожарные потушили склад на востоке Москвы. Кровля частично рухнула

«В ходе тушения пожара были спасены четыре человека», — сказано в сообщении.

Мощный пожар разгорелся в шиномонтажке на востоке Москвы Подробнее

Сообщение о возгорании поступило в 17:58. Загорелся склад по адресу улица Амурская, дом 3, строение 11. Ранее сообщалось, что по этому адресу расположен шиномонтажный центр.

Как сообщило РИА «Новости», в здании на площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.

К 19:35 пламя удалось локализовать, к 20:35 полностью ликвидировать. Тушением занимались сотрудники экстренных служб при поддержке примерно 40 единиц техники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.