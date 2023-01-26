Происшествия 26 января 2023, 14:33 Пожарные потушили подвал на Оранжерейной улице в Санкт-Петербурге

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В четверг, 26 января, в Пушкинском районе Петербурга загорелся подвал двухэтажного дома на улице Оранжерейной. Об этом написали «Невские новости».

Прибывшие на место ЧП спасатели увидели, что горит мусор. Огонь успел охватить пять квадратных метров. Спустя 40 минут пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

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В тушении участвовали две спецмашины и 10 спасателей. Пострадавших в пожаре нет.