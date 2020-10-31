31 октября 2020, 12:21
Пожарные потушили открытый огонь в челябинской поликлинике после взрыва
Открытый огонь в здании поликлиники в Челябинске, который вспыхнул после взрыва кислорода, потушили. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На данный момент открытое горение ликвидировано на общей площади 130 квадратных метров», — приводит агентство слова собеседника.
Пожар в стационаре при Южно-Уральском государственном университете начался после взрыва кислородной станции. ЧП произошло утром 31 октября.
От огня пострадали первый и второй этажи здания. Взрывная волна выбила стекла из окон расположенных рядом зданий. Из поликлиники эвакуировали 158 человек. Тяжелых больных развезли по городским больницам. Большую часть людей разместили в помещениях стадиона имени Елесиной.
Прокуратура уже начала проверять обстоятельства происшествия.