Пожарные потушили открытый огонь в челябинской поликлинике после взрыва

«На данный момент открытое горение ликвидировано на общей площади 130 квадратных метров», — приводит агентство слова собеседника.

Пожар в стационаре при Южно-Уральском государственном университете начался после взрыва кислородной станции. ЧП произошло утром 31 октября.

От огня пострадали первый и второй этажи здания. Взрывная волна выбила стекла из окон расположенных рядом зданий. Из поликлиники эвакуировали 158 человек. Тяжелых больных развезли по городским больницам. Большую часть людей разместили в помещениях стадиона имени Елесиной.

Прокуратура уже начала проверять обстоятельства происшествия.