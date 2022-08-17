Пожарные потушили открытый огонь на складе в Ростове-на-Дону

На складе в Ростове-на-Дону загорелись поддоны с прессованной бумагой и запасы стрейч-пленки. К утру пожарные сначала локализовали, затем ликвидировали открытый огонь. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ростовской области.

В дежурной части приняли вызов 17 августа в 01:49. Спасатели отправились на склад на улице Днепропетровской в Первомайском районе.

«По прибытии было установлено горение на складе на площади 1,5 тысячи квадратных метров прессованной бумаги, а также стрейч-пленки. Незамедлительно был объявлен ранг пожара № 2», — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения АСР ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.

Огонь распространился не только по складскому помещению, но и по открытой площадке. МЧС опубликовало видео с места пожара, на котором видно, как спасатели пробираются через навалы поддонов. К тушению привлекли почти 120 специалистов и 39 единиц техники. В 04:52 пожар локализовали, в 06:42 — ликвидировали открытое горение.