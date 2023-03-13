13 марта 2023, 06:43
Пожарные потушили открытый огонь на складе в Подмосковье
МЧС: открытое горение на складе в Одинцове ликвидировали
Открытый огонь на складе в Одинцове ликвидировали. На месте продолжили работать 88 специалистов, рассказали в Главном управлении МЧС России по Московской области.
Пожарно-спасательные подразделения отправили на улицу Зеленая, 10 в 03:20. К моменту их приезда огонь охватил 1750 квадратных метров внутри нежилого здания, спустя время обрушилась крыша. На месте создали оперативный штаб и два боевых участка. К работе привлекли 88 человек и 25 единиц техники. В 05:30 пожар локализовали на площади 4320 квадратных метров, в 06:25 — ликвидировали открытое горение.
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По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты МЧС России провели анализ воздуха и не нашли превышений допустимых показателей концентрации вредных веществ.
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